Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,4 prosent rundt kl. 08.15 tirsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,51 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,01 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,38 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 1,04 prosent.

I India svekkes Sensex 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger derimot marginale 0,03 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,14 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,62 prosent til 112,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,62 prosent til 109,60 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Kina la frem en rekke tiltak i går for å støtte bedrifter og støtte etterspørselen, inkludert policyer som å hjelpe folk med å kjøpe biler og sikre at frakttransport går problemfritt.

– Det er fortsatt et høyt nivå av usikkerhet rundt etterspørselen fra Kina. I tillegg antyder den stoppede EU-embargoen mot Russland at vi ikke vil se sanksjoner på kort sikt, sier Daniel Hynes, seniorråvarestrateg ved Australia & New Zealand Banking Group, ifølge Bloomberg.

Toshitaka Tazawa, analytiker ved Fujitomi Securities tror at nedgangen i oljeprisene skyldes forventninger om at høyere oljepriser vil redusere forbruk av drivstoff over hele verden.

Wall Street

Etter en blodrød børsuke forrige uke, startet alle de toneangivende indeksene uken med oppgang. Alle de toneangivende indeksene endte i grønt mandag.

S&P500 steg 1,86 prosent til 3,973.75, mens Dow Jones Industrials Average endte opp 1,95 prosent til 31,880.64. Nasdaq Composites klatret 1,59 prosent til 11,535.27.

Herbjørn Hansson-rederiet Nordic American Tankers åpnet ned så mye som 21,5 prosent. Bakgrunnen for stupet skal være at en hittil ukjent investor lempet ut aksjer for 30 millioner kroner i løpet av få minutter ved åpning.

Rederiet var kjapt ute med børsmelding til aksjonærene, og fremhevet den gode inntjeningen i kvartalet. I løpet av dagen hentet selskapet seg noe inn igjen i løpet av dagen og endte ned 11 prosent mandag.

Oslo Børs

Oslo Børs endte opp mandag. Hovedindeksen steg 0,72 prosent til 1.246,98.

Mandagens vinner ble Oceanteam, som spratt opp hele 71,5 prosent til 5,30 kroner etter å ha vært fredagens største relative taper.

Elop steg 7,5 prosent til 2,30 kroner etter at datterselskapet Simplifai mandag inngikk et strategisk 3-års innovasjonspartnerskap med Sparebank 1 SR-Bank.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00