Oslo Børs faller i åpningen. Et par minutter etter handelen tok til står hovedindeksen ned 0,41 prosent til 1.242,32.

Oljeprisen

Oljeprisene faller tirsdag morgen. Vekstbekymringer bidrar til å tynge sentimentet i sektoren.

Brent-oljen faller 1,5 prosent til 112,32 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 1,3 prosent til 108,81 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 112,49 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Kina la frem en rekke tiltak i går for å støtte bedrifter og støtte etterspørselen, inkludert policyer som å hjelpe folk med å kjøpe biler og sikre at frakttransport går problemfritt.

Oljeservice er i vinden og oljerprisen er tilbake på gamle høyder. Samtidig har flere tek-aksjer slitt med store fall. Er toppen nådd for den ene og bunnen for den andre? Vi får besøk i studio av investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet for å snakke om markedet og kvartalsesongen.

– Det er fortsatt et høyt nivå av usikkerhet rundt etterspørselen fra Kina. I tillegg antyder den stoppede EU-embargoen mot Russland at vi ikke vil se sanksjoner på kort sikt, sier Daniel Hynes, seniorråvarestrateg ved Australia & New Zealand Banking Group, ifølge Bloomberg.

Toshitaka Tazawa, analytiker ved Fujitomi Securities tror at nedgangen i oljeprisene skyldes forventninger om at høyere oljepriser vil redusere forbruk av drivstoff over hele verden.