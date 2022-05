Rett ned igjen på Wall Street

Uken åpnet med bred oppgang på Wall Street mandag – etter en blodrød forrige uke. Brede S&P 500 steg 1,9 prosent, industritunge Dow Jones steg 2,0 prosent, og teknologitunge Nasdaq steg 1,6 prosent.

Tirsdag åpner markedene imidlertid med knall og fall igjen. Etter rundt 20 minutters handel ser det slik ut på Wall Street:

S&P 500 er ned 1,3 prosent til 3.922 poeng.

Dow Jones er ned 0,5 prosent til 31.734 poeng.

Nasdaq er ned 2,6 prosent til 11.235 poeng.

Forøvrig er fryktindeksen – VIX – opp 2,8 prosent til 29,28. Og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner faller til 2,769 prosent.

Tech-fall etter Snap-smell

Før børsåpning pekte futureshandelen mot en røff landing for Wall Street, der resultatvarselet fra Snap fikk særlig oppmerksomhet. Både Snap selv og en rekke andre teknologiaksjer falt kraftig i etterhandelen mandag.

I ordinær handel tirsdag faller Snap hele 40 prosent.

Facebook-selskapet Meta er ned over 9 prosent, Google-eier Alphabet faller over 6 prosent, Twitter faller over 2 prosent, og Pinterest er ned over 21 prosent.

Amazon er ned 4 prosent, Apple faller rundt 2,5 prosent, og Netflix er ned rundt 5 prosent.

Videokommunikasjonsselskapet Zoom har lagt frem tall, som viste en halvering av resultatet. Aksjen åpnet likevel med 4,5 prosents oppgang, ettersom guidingen var bedre enn ventet, men oppgangen har senere forduftet.