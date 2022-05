Tech-fall sendte Nasdaq rett ned

Det var blandet stemning på Wall Street tirsdag kveld. Teknologitunge Nasdaq falt over 2 prosent etter en oppgang på 1,59 prosent i går. Så langt er Nasdaq ned 28,8 prosent i år.

Slik gikk det med indeksene på Wall Street:

S&P 500 falt 0,79 prosent til 3.942,21 poeng.

Dow Jones steg 0,16 prosent til 31.931,06 poeng.

Nasdaq falt 2,35 prosent til 11.264,45 poeng.

Videre steg fryktindeksen – VIX – opp 3,72 prosent til 29,54. Og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 2,763 prosent.

– Det er ingen prospekter for en betydelig reduksjon i inflasjonen med mindre Fed øker rentene aggressivt, eller at aksjemarkedet krasjer. Det vil være en katalysator for økonomisk kollaps og lavere etterspørsel, sier hegdefondforvalter Bill Ackman i en tweet, og fortsetter:

– Hvis ikke Fed gjør jobben sin, må markedet ta over. Det er det som skjer nå, sier Bill Ackman.

Bevegelser

De største teknologiaksjene falt kraftig tirsdag kveld. Verst gikk det for Snapchat-eier Snap som falt 43,08 prosent til 12,79 etter resultatvarsel. I varselet heter det at «makrobildet har forverret seg raskere enn forventet» og at det forventer at både omsetning og resultat i innværende kvartal vil være lavere enn tidligere forespeilet for investorer.

De største teknologiaksjene trosset heller ikke fallet på Nasdaq. Facebook-eier Meta, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene falt intradag:

Facebook falt 7,62 prosent til 181,28.

Amazon falt 3,21 prosent til 2.082,00.

Apple falt 1,92 prosent til 140,36.

Netflix falt 3,79 prosent til 180,34.

Alphabet falt 4,95 prosent til 2.119,40.

Videokommunikasjonsselskapet Zoom la frem tall, som viste en halvering av resultatet. Aksjen stengte likevel med 5,61 prosents oppgang, ettersom guidingen var bedre enn ventet.

Tesla falt 6,9 prosent til 628 dollar og aksjen er nå nesten halvert fra toppen i november i fjor på 1222 dollar. Sektorkollega Rivian tapte også terreng og falt 5,2 prosent tirsdag.

På Dow Jones-indeksen var hurtigmatkjeden McDonalds vinneren etter en oppgang på 2,7 prosent. På andre siden av skalaen finner man Walt Disney og flyprodusenten Boeing som falt henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent.

Olje

Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) ned 0,05 prosent til 113,25 dollar. WTI-crude falt også 0,24 prosent til 110,03 dollar pr. fat.

Krypto

Den seneste tidens voldsomme nedgang i kryptomarkedet viste tegn til bedring tirsdag, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin opp 0,93 prosent til 29.352,2. Ethereum falt i midlertid 0,58 prosent til 1.960,88.