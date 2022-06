I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,6 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,6 prosent, mens Kospi i Sør-Korea stiger 0,8 prosent.

I India stiger Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,2 prosent.

Alibaba, JD.com, Baidu faller rundt 1 prosent hver.

Det kan delvis forklares med at amerikanske SEC kom med uttalelser om at tiden løper ut for å bli enige i forhnadlingene mellom amerikanske og kinesiske myndigheter om revisjonsregler.

Baidu og JD.com risikerer å bli tatt av børs i USA dersom de ikke følger amerikanske regler.

– Det har vært markant fremgang, men det mangler fremdeles vesentlige punkter og tiden løper raskt ut, sier YH Fischer, direktør for internasjonale anliggender i SEC.

Renteheving i NZ

Sentralbanken i New Zealand høyner styringsrenten med 50 basispunkter til 2,00 prosent.

Ifølge Trading Economics var det på linje med forventningene.

Dette er den femte rentehevingen siden oktober. I rapporten skriver RBNZ at renten vil fortsette å settes opp, til et nivå som vil redusere KPI-veksten innenfor målområdet på 1-3 prosent.

Sentralbanken ser nå en styringsrente på 2,68 prosent i september 2022 (tidligere prognose var 1,89 prosent) og på 3,88 prosent i juni 2023 (tidligere 2,84 prosent), 3,95 prosent i september 2023 (tidligere 3,1 prosent) og 3,525 prosent i juni 2023.