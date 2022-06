Mot grønn åpning på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,6 prosent kl. 08.10 onsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,6 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,6 prosent, mens Kospi i Sør-Korea stiger 0,8 prosent.

I India stiger Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,2 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,2 prosent til 114,88 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger tilsvarende til 109,10 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 113,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bekymringer for mangel på forsyninger fortsetter å prege sentimentet i oljemarkedet onsdag.

I går ble det kjent at presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, ikke forventer at EU vil klare å lande en avtale om embargo på russisk olje på toppmøtet 30-31. mai, skriver Politico. Samtidig uttalte von der Leyen at hun venter at et forbud kan innføres i løpet av noen uker.

Saudi-Arabias utenriksminister sa i går under World Economic Forum at oljemarkedet er relativt i balanse, og at Saudi-Arabia nå produserer for å få ned de høye prisene. Han uttrykte imidlertid igjen bekymring for at det er strammest i markedet for raffinerte produkter.

– Så vidt vi er kjent med er det ingen mangel på olje. Problemet er raffinerte produkter, noe som er mer knyttet til manglende investeringer de siste halvannet til to årene, uttalte han, ifølge internasjonale medier.

Råoljelagrene i USA steg med 0,6 millioner fat i forrige uke. API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 4,2 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,9 millioner fat i forrige uke.

Wall Street

Det var blandet stemning på Wall Street tirsdag kveld. Slik gikk det med indeksene på Wall Street:

S&P 500 falt 0,79 prosent til 3.942,21 poeng.

falt 0,79 prosent til 3.942,21 poeng. Dow Jones steg 0,16 prosent til 31.931,06 poeng.

steg 0,16 prosent til 31.931,06 poeng. Nasdaq falt 2,35 prosent til 11.264,45 poeng.

Videre steg fryktindeksen – VIX – opp 3,72 prosent til 29,54. Og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 2,763 prosent.

– Hvis ikke Fed gjør jobben sin, må markedet ta over. Det er det som skjer nå, sier hegdefondforvalter Bill Ackman.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned tirsdag. Hovedindeksen falt 0,23 prosent til 1.244,12.

Tankkjempen Frontline banket konkurrentene og fikk et overskudd på 31,1 millioner dollar i første kvartal sammenlignet med overskudd på 19,8 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor. Aksjen steg 4,6 prosent til 88,20 kroner.

Produkttankrederiet Hafnia har gått som en rakett på børsen. Tirsdag fortsatte veksten og aksjen steg 6,0 prosent til 30,20 kroner. Kursoppgangen får trolig sterk vind i seilene av rykende ferske analyser signert Pareto Securities og Clarksons Platou Securities.