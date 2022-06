(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet i grønt og oppturen har økt et kvarter etter handelen tok til. Hovedindeksen stiger 0,87 prosent til 1.255,28.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,6 prosent til 114,27 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger tilsvarende til 110,44 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 113,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bekymringer for mangel på forsyninger fortsetter å prege sentimentet i oljemarkedet onsdag.

I går ble det kjent at presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, ikke forventer at EU vil klare å lande en avtale om embargo på russisk olje på toppmøtet 30-31. mai, skriver Politico. Samtidig uttalte von der Leyen at hun venter at et forbud kan innføres i løpet av noen uker.

Saudi-Arabias utenriksminister sa i går under World Economic Forum at oljemarkedet er relativt i balanse, og at Saudi-Arabia nå produserer for å få ned de høye prisene. Han uttrykte imidlertid igjen bekymring for at det er strammest i markedet for raffinerte produkter.