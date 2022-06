Aker Solutions , som er tildelt en milliardkontrakt knyttet til Halten Øst-utbyggingen, steg 8,4 prosent til 36,00 kroner.

Offshorerederiene hadde en ny god dag, med DOF opp 14,4 prosent til 2,04 kroner, Havila Shipping opp 11,0 prosent til 9,32 kroner, Golden Energy Offshore opp 4,6 prosent til 2,04 kroner, Siem Offshore opp 4,3 prosent til 15,60 kroner, Solstad Offshore opp 4,1 prosent til 36,60 kroner og Eidesvik Offshore opp 3,0 prosent til 9,22 kroner.

Milliarddeal i vasken

Hexagon Purus og storeier Hexagon Composites endte blant taperne i onsdagens handel, tynget av nyheten om at Purus har mistet en kontrakt i milliardstørrelsen.

Purus-sjefen mener imidlertid at dette ikke endrer selskapets mål for 2025. Purus-aksjen falt 10,8 prosent til 31,42 kroner, mens Composites-aksjen falt 12,2 prosent til 31,56 kroner.

På det laveste var de nede i henholdsvis 26,78 og 30,20 kroner.

Play Magnus var fjerde svakeste aksje onsdag med et fall på 8,6 prosent til 9,95 kroner, etter kvartalstallene tirsdag. Panoro Energy endte ned 2,9 prosent til 32,40 kroner etter å ha meldt om underskudd i første kvartal.

Tungvektere

Norsk Hydro var mest omsatte aksje i minus, med en kursnedgang på 1,6 prosent til 72,84 kroner. Nordic Semiconductor falt 0,6 prosent til 162,50 kroner – som 12. mest omsatte aksje – i kjølvannet av det tunge tech-fallet på Wall Street tirsdag.

Og Telenor endte flatt på 129,50 kroner. Tidligere i uken ble det kjent at det kan gå mot ny rettsrunde i milliardkrangelen mellom Telenor og staten.

REC Silicon steg 2,4 prosent til 19,60 kroner, Yara steg 1,9 prosent til 490,20 kroner, og DNB endte opp 1,1 prosent til 191,00 kroner.

Fly i begge retninger

Norwegian endte opp 3,3 prosent til 10,10 kroner etter kjempeavtalen for tjenestereiser for ansatte i staten, fylkeskommuner og kommuner. Forøvrig har ABG-analytiker Petter Nystrøm senket kursmålet for aksjen.

Flyr er også tildelt ruter for offentlige tjenestereiser – faktisk samtlige de søkte om . Selskapet har også lagt frem kvartalstall onsdag – mens Tore Aksel Voldberg har lastet opp der Arne Fredly har sjekket ut. Flyr-aksjen endte opp 0,1 prosent til 1,14 kroner.

SAS falt 1,7 prosent til 0,82 kroner, mens Norse Atlantic falt 2,6 prosent til 12,66 kroner.