Oppturen fortsetter på Wall Street

Handelen på New York-børsen fredag starter i grønt for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

Etter få minutters handel ser det slik ut på Wall Street:

S&P 500 er opp 1 prosent til 4.098 poeng.

Dow Jones er opp 0,3 prosent til 32.745 poeng.

Nasdaq er opp 1,8 prosent til 11.933 poeng.

Forøvrig er fryktindeksen – VIX – ned 2,5 prosent til 26.83. Og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner faller til 2,725 prosent.

Inflasjon

Kjerne-PCE, som er den amerikanske sentralbanken Federal Reserves foretrukne mål for underliggende inflasjon, var opp 4,9 prosent på årsbasis i april, som forventet, ifølge Trading Economics. På månedsbasis var kjerne-PCE opp 0,3 prosent, også som ventet.

Bloomberg noterer at solide selskapsrapporter er med på styrke tilliten til forbrukernes etterspørsel, og løfter appetitten for risikoaktiva, samtidig som det vokser frem spekulasjoner om at Federal Reserve (Fed) vil pause sine rentehevinger senere i år ettersom inflasjonen viser tegn til å toppe ut, ifølge TDN Direkt.

– Sannsynligheten for at Federal Reserve lykkes med å få ned inflasjonen samtidig som de klarer å holde den økonomiske veksten over null, er liten. Hvis beslutningstakerne i Fed undervurderer styrken til den amerikanske økonomien står vi overfor en lengre periode med inflasjon over målet. Hvis de overvurderer den, står vi overfor en resesjon. Og vi kan ikke med stor overbevisning vite hvilken retning det tar, sier Mark Haefele, investeringssjef i UBS Global Wealth Management, ifølge Bloomberg.

Bevegelser

Dell Technologies stiger over 17 prosent etter at selskapet leverte kvartalstall som overgikk forventningene. Maskinvareprodusenten dro fordel av økt etterspørsel fra bedrifter som investerer i fjernarbeidsutstyr til hjemmekontoret.

Ulta Beauty stiger 10 prosent, etter at kosmetikkforhandleren slo Wall Street-prognosene med sin nyeste kvartalsrapport.

Derimot faller American Eagle er ned 6 prosent etter at kleskjeden leverte skuffende kvartalsresultater.

Gap faller også med 8 prosent etter at klesforhandleren kuttet inntjeningsprognosen for året og skylder det blant annet på høyere fraktkostnader.

Den Kina-baserte e-handelsplattformen Pinduoduo stiger 5 prosent etter å ha levert gode kvartalsresultater ettersom at nedstengningen i Kina bidro til å øke netthandelen.