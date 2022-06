Wall Street i grønt - kraftig rekyl på Nasdaq

Etter en oppgang de to foregående dagene, stengte de toneangivende amerikanske indeksene i positivt territorium enda en dag. Best gikk det med teknologitunge Nasdaq som steg over 3 prosent etter sterke kvartalstall og et fall i renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner.

Inflasjonstall ble også presentert fredag som viste at kjerne-PCE, den amerikanske sentralbanken Federal Reserves foretrukne mål for underliggende inflasjon, kom inn på 4,9 prosent i april. Dette er på linje med konsensus ifølge Trading Economics.

April-tallene representerer en nedgang fra foregående måneder, der kjerne PCE-var 5,3 prosent i mars og 5,2 prosent i januar og februar.

– Vi tar et pust i bakken her. Vi har kommet langt ned ganske fort, og dersom vi kan stabilisere oss her så vil nedgangen vi har sett kanskje vært den eneste nødvendige, sier porteføljesjef Tom Martin i Global Investments til CNBC.

Slik gikk det med indeksene fredag kveld:

S&P 500 steg 2,47 prosent til 4.158,27 poeng.

Dow Jones steg 1,77 prosent til 33.213,55 poeng.

Nasdaq ble dagens vinner og steg 3,33 prosent til 12.131,13 poeng.

Videre falt fryktindeksen – VIX – 6,33 prosent til 25,76. Og renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner falt til 2,743 prosent.

Bevegelser

De største teknologiaksjene steg fredag kveld. Facebook-eier Meta, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene hadde en bra dag på børsen:

Facebook steg 1,83 prosent til 195,13.

Amazon steg 3,66 prosent til 2.302,93.

Apple steg 4,08 prosent til 149,64.

Netflix steg 1,98 prosent til 195,19.

Alphabet steg 4,20 prosent til 2.246,33.

Etter dagens oppgang i Apple tar selskapet tilbake tittelen som verdens mest verdifulle børsselskap. De seneste ukene har Saudi Aramco tronet på toppen etter børsfall hos Apple og stigende oljepriser.

Elbilprodusenten Tesla løftet seg også 7,3 prosent fredag. Sektorkollegaer Nio og Rivian hadde også en oppgang på henholdsvis 3,3 og 5,9 prosent.

På Dow Jones var Boeing og Walt Disney aksjene med mest oppgang, foruten Apple. Aksjene steg henholdsvis 2,58 og 2,43 prosent. Det var for øvrig ingen selskaper som endte fredagen i minus på indeksen.

Dell Technologies steg over 12,98 prosent etter at selskapet leverte kvartalstall som overgikk forventningene. Maskinvareprodusenten dro fordel av økt etterspørsel fra bedrifter som investerer i fjernarbeidsutstyr til hjemmekontoret.



Olje

Oljeprisen bikket nesten 120 dollar pr. fat fredag. Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) opp 1,75 prosent til 119,33 dollar. WTI-crude steg også 0,91 prosent til 115,13 dollar pr. fat.

Krypto

Kryptomarkedet gikk derimot i motsatt retning av Wall Street og ved stengetid var Bitcoin ned 1,03 prosent til 28.887,2. Ethereum falt 2,03 prosent til 1.758,33.