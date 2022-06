Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,7 prosent like før kl. 08 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Asia

Covid-lettelser styrker nå sentimentet i Asia. I Japan stiger Nikkei 2,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,75 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,31 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 1,87 prosent, og Kospi i Sør-Korea legger på seg 1,22 prosent.

I India er Sensex opp 1,52 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,28 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,21 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,59 prosent til 120,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,92 prosent til 116,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 118,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Etter en oppgang de to foregående dagene, stengte de toneangivende amerikanske indeksene i positivt territorium enda en dag. Best gikk det med teknologitunge Nasdaq som steg over 3,33 prosent til 12.131,13 etter sterke kvartalstall og et fall i renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner.

Inflasjonstall ble også presentert fredag som viste at kjerne-PCE, den amerikanske sentralbanken Federal Reserves foretrukne mål for underliggende inflasjon, kom inn på 4,9 prosent i april. Dette er på linje med konsensus ifølge Trading Economics.

S&P 500 steg 2,47 prosent til 4.158,27, mens Dow Jones endte opp 1,77 prosent til 33.213,55.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Kun avbrutt av en liten tilbakegang onsdag og helligdag torsdag, ble det en god uke på Oslo Børs. Hovedindeksen steg fredag 1,17 prosent til 1.276,54 poeng, som gir en oppgang på 6,3 prosent seneste uke.

REC Silicon falt 3,9 prosent til 18,83 kroner på høy omsetning. Selskapet la frem kvartalstall og meldte om Moses Lake-gjenåpning.

Har den norske tech-favoritten Nordic Semiconductor nådd bunnen, spurte Finansavisen tidligere denne uken. Inspirert av sterk tech-oppgang på Wall Street steg aksjen hele 9,5 prosent til 178,00 kroner fredag.