Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,04 prosent like etter kl. 08.30 tirsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Oljeprisen

EU ble sent mandag kveld enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet. I kveld har toppmøtet i EU blitt enig om en sjette sanksjonspakke som vil stoppe den russiske oljen, sa Michel på en pressekonferanse etter toppmøtet i Brussel natt til tirsdag, ifølge NTB.

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,32 prosent til 123,28 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,52 prosent til 118,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,75 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,43 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 0,25 prosent.

I India er Sensex ned 0,68 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 0,53 prosent, mens Straits Times i Singapore legger på seg 0,41 prosent.

Wall Street

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av Memorial Day.

Oslo Børs

Oslo Børs fulgte både USA og Asia opp mandag morgen, men oppturen ble dempet utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.275,63, ned 0,07 prosent.

Styret i Ørn Software Holding anbefaler enstemmig et frivillig kontanttilbud fra EG Norge om å kjøpe alle aksjene i Ørn Software til kurs 6,25 kroner. Nyheten sendte aksjen opp 34,1 prosent til 5,94 kroner.

Også Astrocast steg kraftig, og endte opp 55 prosent til 14 kroner. Grunnen til oppturen er at selskapet nå kjøper det nederlandske IoT-selskapet Hiber.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

HAV Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Borr Drilling: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00

Odfjell Drilling: Kl. 08.00, tlf.konf. kl. 14.00

Siem Offshore: Kl. 08.00, Teams kl. 13.00

Jinhui Shipping and Transportation: Kl. 09.00, Zoom kl. 10.00

Odfjell Technology: Kl. 15.00 tlf.konf.