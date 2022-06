Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, før det raskt snudde ned. Nå har stemningen igjen snudd.

Like etter kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.285,86, opp 0,80 prosent.

Oljeprisen

EU ble sent mandag kveld enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet. I kveld har toppmøtet i EU blitt enig om en sjette sanksjonspakke som vil stoppe den russiske oljen, uttalte EU-president Charles Michel natt til tirsdag, ifølge NTB.

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,90 prosent til 123,98 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,16 prosent til 119,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Selv om den endelige avtalen er ganske utvannet fra det opprinnelige forslaget, tror jeg fortsatt at grepet er støttende, sier leder for råvarestrategi i ING Group NV i Singapore, Warren Patterson, til Bloomberg News.

– I teorien dekker avtalen sjøbåren råoljeimport, men hvis Tyskland og Polen holder seg til tidligere kommentarer om å redusere russiske oljestrømmer til null, vil virkningen være mer meningsfull, påpeker han.

Equinor er opp 3,65 prosent til 364,55 kroner, mens Aker BP stiger 2,43 prosent til 405,30 kroner. Begge de to oljegigantene har nok en dag satt ny intradag all-time high, Equinor på 365,00 kroner og Aker BP på 407,50 kroner.

Opptur

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling venter nå å doble inntektene i 2023 og mer enn doble det justerte EBITDA-resultatet basert på nåværende markedsforhold. Det sender aksjen opp 11,40 prosent til 52,23 kroner.

En annen aksje som stiger kraftig etter kvartalstall er Odfjell Technology, som nå er opp 15,53 prosent til 27,30 kroner. Selskapet løftet driftsresultatet i første kvartal til 55 millioner kroner, opp fra 17 millioner i samme periode i fjor.

Havila Shipping fortsetter den siste tidens kraftige opptur, og stiger nå nye 11,50 prosent til 16,10 kroner. Aksjen er den siste uken opp 70 prosent, mens den siden nyttår nærmer seg en oppgang på hele 290 prosent.

For sveitsiske Astrocast , som mandag hoppet voldsomme 55 prosent etter melding om kjøp av det nederlandske IoT-selskapet Hiber, fortsetter oppgangen. Tirsdag stiger aksjen ytterligere 53,57 prosent til 21,50 kroner.

Astrocast gikk i august i fjor på Oslo Børs som en av tidenes beste noteringer, men var etter 8,5 måneder ned 93 prosent. Etter dette snudde imidlertid stemningen, og den er bare den siste uken opp over 170 prosent.

I rødt

Kriserammede SAS endte kvartalet med et underskudd på 1,6 milliarder svenske kroner. I tillegg vil flyselskapet gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer som del av den allerede den varslede kriseplanen.

Nyhetene sender aksjen ned 6,09 prosent til 0,81 kroner.

Også Havyard-spinoffen Hav Group faller tungt. Selskapet kunne i dag melde om kraftig resultatfall i første kvartal, og aksjen er nå ned 8,38 prosent til 15,30 kroner.