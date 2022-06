Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter 28 minutt handel står hovedindeksen i 1.279,22, ned 0,63 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,06 prosent til 116,8 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,08 prosent til 115,9 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 123,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag ettermiddag meldte Wall Street Journal at noen av medlemmene i OPEC+ nå undersøker muligheten for å suspendere Russlands deltagelse i OPEC+ sin produksjonsavtale. Det kan åpner døren for andre produsenter, som for eksempel Saudi-Arabia, til å pumpe opp mer olje.

Equinor faller 1,39 prosent til 355,60 kroner, mens Aker BP er ned 1,32 prosent til 402,40 kroner.

Onsdag ble det meldt at Aker BP, DNO og Petoro har gjort et olje- og gassfunn nær Valhall. DNO er ned 2,54 prosent til 16,90 kroner.

Opptur

Seismikkaksjen PGS stiger nå 20,17 prosent til 7 kroner. Selskapet meldte i morges at de forventer å rapportere MultiClient late sales-omsetning på over 100 millioner dollar i andre kvartal.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger TGS 4,37 prosent til 162,40 kroner. Yara styrkes 0,99 prosent til 490,40 kroner, mens SalMar klatrer 2,23 prosent til 711,50 kroner.

I rødt

Dagens foreløpig største taper DOF , som svekkes 8,88 prosent til 2,00 kroner. Selskapet meldte tirsdag kveld at de nå forlenger standstill-avtaler.

Kriserammede SAS meldte tirsdag at første kvartal endte med et underskudd på 1,6 milliarder svenske kroner. I tillegg vil flyselskapet gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer som del av den allerede den varslede kriseplanen. Aksjen falt 7,1 prosent, og svekkes i dag ytterligere 8,19 prosent til 0,74 kroner.

Hydro Rein og Macquarie Asset Managements Green Investment Group (GIG) har inngått en avtale om et samarbeidsselskap for å bygge og drifte det brasilianske vind- og solkraftprosjektet Feijão. Det skal sørge for all strøm til Norsk Hydros bauksittgruve Paragominas. Norsk Hydro-aksjen er ned 0,75 prosent til 74,60 kroner.

Norcod ga omsetningen et skikkelig løft i første kvartal, men både driftsresultatet og bunnlinjen var kraftig i minus. Aksjen faller 1,99 prosent til 88,80 kroner.