Nå faller New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 12.193,83 poeng mens Dow Jones står i 33.249,50 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 4.159,75 poeng.

Oppdatert klokken 17.36: Dow Jones og Nasdaq faller 1 prosent mens S&P 500 er ned 1,1 prosent. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 2,93 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,3 prosent til 27,04.

«Fremover vil det meste handle om makrotall og geopolitikk. Hvorvidt prispresset (inflasjonen) har nådd toppen eller ikke, er det store spørsmålet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Tirsdag viste en måling fra Conference Board at konsumenttilliten hadde falt til 106,4 i mai, etter 108,6 i april. Inflasjonsforventningene fortsetter også å holde de samme høye nivåene som vi så tilbake i april. Handelsbanken mener det skaper stadig større politisk frustrasjon, og tirsdag avholdt USAs president Joe Biden nok et personlige møte med sentralbanksjef Jerome Powell.

«Det er liten tvil om at den sterke økningen i levekostnadene utgjør en svært stor bekymring for velgerne frem mot det amerikanske mellomvalget, og administrasjonen forsøker nå å skyve mer av det direkte ansvaret over på Fed», skriver Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport.