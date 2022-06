Taperaksje fikk enda mer juling

- - - - - -

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,4 prosent før den sluttet på 1.269,24 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 117,67 dollar, ned 4,2 prosent.

Tirsdag ettermiddag meldte Wall Street Journal at noen av medlemmene i OPEC+ undersøker muligheten for å suspendere Russlands deltagelse i produksjonsavtalen til OPEC+. Det kan åpne døren for andre produsenter, som for eksempel Saudi-Arabia, til å pumpe opp mer olje. Equinor falt 2,9 prosent til 350 kroner mens Aker BP gikk ned 2,5 prosent til 397,50 kroner.

Kriserammede SAS meldte tirsdag at første kvartal endte med et underskudd på 1,6 milliarder svenske kroner av driftsinntekter på rett over 7 milliarder kroner. Selskapet ønsker å gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer som en del av den allerede varslede kriseplanen for å redde selskapet fra konkurs. Tirsdag falt aksjen 7,1 prosent og onsdag falt den ytterligere 7,5 prosent til 0,75 kroner.

Seismikkaksjen PGS gikk opp 6,6 prosent til 6,19 kroner. Onsdag morgen meldte selskapet at det forventer å rapportere MultiClient late sales-omsetning på over 100 millioner dollar i andre kvartal. – Vi fortsetter å se en forbedring i seismikkmarkedet i 2022, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen.

Tirsdag kveld meldte DOF at DOF og DOF Subsea har avtalt å forlenge hovedstol- og rentesuspensjonsavtalene med sikrede långivere. Onsdag falt DOF-aksjen 5,5 prosent til 2,08 kroner.

Hydro Rein og Macquarie Asset Managements Green Investment Group har inngått en avtale om et samarbeidsselskap for å bygge og drifte det brasilianske vind- og solkraftprosjektet Feijão. Det skal sørge for all strøm til Norsk Hydros bauksittgruve Paragominas. Norsk Hydro-aksjen falt 4,1 prosent til 72,10 kroner.

Norcod fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på minus 44 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med minus 1 million kroner i samme periode foregående år. Omsetningen i perioden endte på 83 millioner kroner, opp fra 12 millioner året før. Aksjen gikk opp 3,1 prosent til 93,40 kroner.