Hongkong-børsen faller markant

I Japan faller Nikkei 0,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,11 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,57 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1,09 prosent.

I India stiger Sensex 0,03 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 1,03 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,39 prosent.

Tror på kinesiske aksjer

Aksjestrateg i Credit Suisse, Dan Fineman, sier til CNBC at han mener det er en taktisk mulighet i Kina akkurat nå.

– Aksjer er veldig billige. De ser ut til å finne en slags formel for å håndtere Covid, så jeg tror at vi sannsynligvis er på eller nær bunnen for kinesiske aksjer, sier han til nettstedet.

– Myndighetene kommer ikke til å komme ut med en stor bazooka av nye tiltak, og jeg tror at når vi nærmer oss partikongressen på slutten av året vil politikken bli mer og mer støttende, påpeker Fineman.