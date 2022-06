Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Etter 40 minutters handel står hovedindeksen i 1.265,11, ned 0,33 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,79 prosent til 114,19 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,00 prosent til 112,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 117,67 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 1,57 prosent til 344,50 kroner, mens Aker BP svekkes 0,75 prosent til 394,50 kroner.

Faller kraftig

Nordic Nanovector melder torsdag morgen at de nå må ta en omfattende gjennomgang av sin Paradigme-studie. Selskapet hatt en tregere rekruttering i studien enn ventet, og klarte ikke å rekruttere noen nye pasienter i mai. Nyheten sender aksjen ned hele 30,14 prosent til 7,55 kroner.

Norwegian Block Exchange og eGroup AS har inngått en intensjonsavtale om å lansere det første indeksfondet for kryptovalutaer i Norden. Krypto-aksjen er imidlertid ned 12,61 prosent til 4,02 kroner, som dagens foreløpig nest største taper.

Opptur

Apax Funds vil kjøpe EcoOnline for 3,8 milliarder, og Summa Equity har allerede gått med på å selge sin andel. Nyheten sender EcoOnline-aksjen rett opp voldsomme 64,44 prosent.

Budet fra Apax Funds er på 22,75 kroner pr. aksje. Til sammenligning var sluttkursen i EcoOnline på 13,50 kroner onsdag.

Analytikere pekte nylig på EcoOnline som en av de heteste oppkjøpskandidatene i techsektoren. Blant selskapene på analytikernes liste har det siden også kommet bud på Ørn Software og Mercell Holding.



Blant tungvekterne er det Frontline og Borr Drilling som stiger mest, og aksjene er nå opp henholdsvis 4,88 prosent til 96,70 kroner og 4,55 prosent til 59,70 kroner.

En rekke andre aksjer stiger etter nyheter. Nortel styrkes 8,05 prosent til 18,80 kroner etter å ha signert avtale med Autogruppen.

SmartCraft har gjennom Cordel Norge signert ny avtale med Sikringen, og aksjen stiger nå 3,23 prosent til 16,00 kroner.

Lifecare melder torsdag at de har fullført et vellykket, høykvalitet og reproduserbare in vitro-testresultater med den miniatyriserte Sencell-sensoren for glukosemåling. Aksjen er nå opp 3,18 prosent til 3,41 kroner.

Nordic Mining har gjennom et heleid datterselskap inngått en femårig avtale for salg av rutil med Iwatani Corporation, og det japanske selskapet forplikter seg samtidig til å delta i emisjonen i Nordic Mining med i overkant av 190 millioner kroner. Aksjen er nå opp 3,58 prosent til 3,47 kroner.

På 10 kroner er Kalera-aksjen opp 5,3 prosent. Aksjen ble suspendert 25. mai, i forbindelse med fusjonen. Justert for den er sammenlignbar kurs 9,50 kroner.