Frontline-rally på rød børs

– Kort fortalt øker seilingsdistansene, så tonnmiletterspørselen øker. Det er fordi Europa må importere olje fra land lengre unna Russland, og russisk eksport må finne nye destinasjoner enn Europa, forklarte analytiker Lars Bastian Østereng overfor Finansavisen tidligere denne uken.

Samme meglerhus skriver i sin olje- og tankoppdatering torsdag at høyere oljeproduksjon fra landene rundt Persiabukta typisk har vært et vippepunkt for sterkere VLCC-rater historisk, og sannsynligvis vil være det igjen.

For øvrig blant de mest omsatte tar vi med at Yara, Norsk Hydro, Golden Ocean og SalMar stiger 1-2 prosent, mens PGS trekker ned rundt 2 prosent.

Her er Aksjetipset for 2. juni der vi ser nærmere på budet på EcoOnline, samt to aksjer som Pareto Securities nå tar opp dekningen på: Sats og Crayon.

Kryptoaksje straffes

Taperlisten toppes av Nordic Nanovector, som stuper over 30 prosent etter å ha meddelt markedet om at selskapet må ta en omfattende gjennomgang av sin Paradigme-studie.

Norwegian Block Exchange og eGroup AS har inngått en intensjonsavtale om å lansere det første indeksfondet for kryptovalutaer i Norden, men kryptoaksjen går tilbake nærmere 13 prosent som dagens relativt nest største taper.

Ytterligere én aksje faller tosifret så langt; Havila Shipping på minus 11 prosent.

Rett opp på bud

Dagens soleklare vinner er EcoOnline, der Apax Funds har lagt inn et bud på 3,8 milliarder kroner. Summa Equity har allerede gått med på å selge sin andel. Nyheten sender EcoOnline-aksjen opp 63 prosent til 22 kroner, som er litt i underkant av budkursen på 22,75 kroner.

Analytikere pekte nylig på EcoOnline som en av tech-sektorens heteste oppkjøpskandidater. Blant selskapene på analytikernes liste har det siden også kommet bud på Ørn Software og Mercell Holding.

Rigg-opptur i Borr

En av aksjene som følger nærmest på vinnerlisten er Borr Drilling, som stiger over 13 prosent. Selskapet nyter av bedre fundamentale forhold for jackup-rigger, og ble onsdag oppgradert fra hold til kjøp av Arctic Securities.

Borr-aksjen har hittil i år steget over 240 prosent, noe blant andre Celina Midelfart har tjent godt på.

Vi tar også med SmartCraft som klatrer nesten 10 prosent etter å ha signert ny avtale med Sikringen gjennom Cordel Norge.

Nortel står i pluss 8 prosent etter sin avtale med Autogruppen , mens Lifecare er opp rundt 6 prosent etter å ha oppnådd høykvalitets reproduserbare in vitro-testresultater med den miniatyriserte Sencell-sensoren for glukosemåling.