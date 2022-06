Etter nedgang i den tidlige handelen har stemningen snudd på New York-børsen.

Nasdaq stiger nesten 2 prosent til 12.232,28, Dow Jones 0,6 prosent til 32.975,12, mens den bredere S&P 500-indeksen er opp 1,1 prosent til 4.166,31.

Tech trekker opp

Microsoft advarer i en oppdatering om at omsetning og inntjening i inneværende kvartal vil bli lavere enn analytikernes forventninger. Aksjen falt 3,5 prosent i åpningsminuttene, men er ned bare 0,8 prosent nå.

Men flere tech-aksjer markerer seg positivt, og drar Nasdaq opp. Nvidia stiger over 6 prosent, Zoom over 3 prosent, mens Tesla legger på seg nesten 7 prosent.

Meta Platforms stiger rundt 4 prosent dagen etter at Sheryl Sandberg annonserte sin avgang som øverste driftsansvarlige.

– Markedet sitter på nåler og venter på å finne ut om inflasjonen kommer ned og gir oss noe pusterom fra Federal Reserve renteøkningsregime. Det er derfor markedet svinger sånn. Det er en periode med høy usikkerhet, sier sjefstrateg for aksjer Barry Bannister hos Stifel til CNBC.

Fed holder trykket

Oppsvinget i stemningen skjer til tross for at Federal Reserves nestkommanderende Lael Brainard i et CNBC-intervju ikke bidro til å dempe rentefrykten.

– Akkurat nå er det veldig vanskelig å se for seg hvorfor vi skal pause renteøkningene. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å få inflasjonen ned mot målet på 2 prosent, sa hun.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,91 prosent, mens VIX-indeksen (også kalt fryktindeksen), faller 3 prosent til 24,95.

«Referatet fra forrige rentemøte i Fed ble publisert i går, uten store overraskelser. Skyhøy inflasjon er Feds hovedproblem, gitt at denne er langt utenfor de grensene som er ønskelig for å sikre rasjonelle forventninger til prisutvikling», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA økte i mai med 128.000, viser nye tall fra ADP torsdag. Det var ventet en økning på 300.000, ifølge Trading Economics. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement kan komme til å vise.

200.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 28. mai, viser nye tall fra USAs arbeidsdepartement. Forventningene lå på 210.000 nye søkere i forrige uke.

Samtidig viser endelige tall fra departementet at produktiviteten utenfor landbrukssektoren (non-farm productivity) falt 7,3 prosent i første kvartal, mens det var ventet en nedgang på 7,5 prosent.

Norske favoritter

I mai var Tesla den mest populære internasjonale aksjen blant privatpersoner som handlet hos DNB Markets. Det var også stor interesse for GameStop, Freyr Battery, AMC og Apple.