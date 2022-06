Oslo Børs endte ned

For øvrig blant de mest omsatte tar vi med at Norsk Hydro steg 3 prosent. Golden Ocean, REC Silicon og PGS steg 2-3 prosent. Kongsberg Gruppen steg 2,3 prosent på sin kapitalmarkedsdag.

Biotek-aksje krakket

Taperlisten toppes av Nordic Nanovector, som stupte over 32 prosent etter å ha meddelt markedet om at selskapet må ta en omfattende gjennomgang av sin Paradigme-studie.

– Vi har ikke flere kommentarer enn det som står i børsmeldingen, sa finansdirektør Malene Brondberg i Nordic Nanovector til Finansavisen torsdag.

Ytterligere én aksje falt tosifret, nærmere bestemt det Ålesund-baserte rederiet Golden Energy Offshore Services som endte ned 13,5 prosent. Et annet sunnmørsrederi, Havila Shipping, trakk ned 9,5 prosent.

Ice Fish Farm falt over 5 prosent etter at infeksiøs lakseanemi (ILA) har blitt påvist ved to av selskapet lokaliteter.

Norwegian Block Exchange og eGroup AS har inngått en intensjonsavtale om å lansere det første indeksfondet for kryptovalutaer i Norden, men kryptoaksjen gikk tilbake over 4 prosent.

Rett opp på bud

Dagens soleklare vinner ble EcoOnline, der Apax Funds har lagt inn et bud på 3,8 milliarder kroner. Summa Equity har allerede gått med på å selge sin andel. EcoOnline-aksjen endte opp nesten 64 prosent til 22,10 kroner, som er i underkant av budkursen på 22,75 kroner.

Analytikere pekte nylig på EcoOnline som en av tech-sektorens heteste oppkjøpskandidater. Blant selskapene på analytikernes liste har det siden også kommet bud på Ørn Software og Mercell Holding.

– Slike selskaper har fått mest juling den siste tiden, så det er positivt å se at andre har troen på at dette har langsiktig lønnsomhet – i motsetning til hva prisingen på mange andre SaaS-selskaper skulle tilsi, sa Arctic-analytiker Kristian Spetalen til Finansavisen torsdag.

Han lå inne med en salgsanbefaling på EcoOnline, med den begrunnelsen at «selskapet var dyrt i forhold til andre målt opp mot organisk vekst og driftsmargin.»

Rigg-opptur i Borr

En av aksjene som følger nærmest på vinnerlisten er Borr Drilling, som steg over 10 prosent. Selskapet nyter av bedre fundamentale forhold for jackup-rigger, og ble onsdag oppgradert fra hold til kjøp av Arctic Securities.

Borr-aksjen har hittil i år steget over 240 prosent, noe blant andre Celina Midelfart har tjent godt på.

Lifecare utmerket seg med over 17 prosent oppgang torsdag etter å ha oppnådd høykvalitets reproduserbare in vitro-testresultater med sin miniatyriserte Sencell-sensor for glukosemåling.

Ytterligere to aksjer steg tosifret. Flex LNG og EMGS endte opp henholdsvis drøye 11 og 14 prosent.