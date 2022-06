Nasdaq dro med seg vrien Microsoft-aksje til pluss

Selskapet meldte torsdag om at inntektene og omsetningen ikke vil være på et like høyt nivå som analytikernes forventninger, og aksjen falt 1 prosent fra start. En god oppgang på Nasdaq dro likevel med seg Microsoft-aksjen opp til positiv avkastning intradag. Slik gikk det med de ledende indeksene torsdag:

Industriindeksen Dow Jones steg 1,33 prosent til 33.248 poeng.

steg 1,33 prosent til 33.248 poeng. Markedspulsen S&P 500 økte indeksverdien med 1,84 prosent til 4.176 poeng.

økte indeksverdien med 1,84 prosent til 4.176 poeng. Tekindeksen Nasdaq gikk kraftig opp, med 2,69 prosent til 12.316 poeng.

Vix-indeksen måler salgsopsjoner på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene – derav også volatiliteten – falt med 4,32 prosent, til 24,59. Det vil si at investorene har mer positive utsikter for markedene.

Prisen på et fat med nordsjøolje steg med 1,46 prosent, til 117,99 dollar fatet. WTI-oljen steg med 1,72 prosent til 117,25 dollar fatet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen, som er en indikator på hva markedene forventer vil være den gjennomsnittlige Fed-renten de neste ti årene, falt med 16 basispunkter, til 2,913 prosent.