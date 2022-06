Børsoppgang i Asia – oljeprisen i rødt

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen følger opp torsdagens tech-rally på Wall Street med oppgang fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 1,25 prosent, hjulpet av Fast Retailing som spretter opp 6 prosent. Den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,3 prosent.

Kina-børser stengt

På makrofronten kom den sammenstilte innkjøpssjefsindeksen (PMI) i Japan inn på 52,3 i mai, ifølge endelige tall fra Jibun Bank og Markit Economics. Dette er opp fra 51,1 i april, og fra den foreløpige noteringen på 51,4.

PMI for tjenestesektoren steg til 52,6, opp fra 50,7 i april og foreløpig 51,7.

Kospi-indeksen i Sør-Korea stiger 0,5 prosent, mens den råvaretunge Sydney-børsen legger på seg 0,8 prosent.

Børsene i Fastlands-Kina, Hongkong og Taiwan holder stengt fredag.

For tredje gang på en ukes tid har det kommet et bud på et av selskapene på Euronext Growth. Vi snakker med analytiker Øystein E. Lodgaard i ABG Sundal Colier om Apax-budet på EcoOnline. Vi ser også nærmere på gjenåpningen av LNG-anlegget på Melkøya, kapitalmarkedsdagen til Kongsberg Gruppen og andre nyheter som preger børsdagen. 02.06.2022

Månedens viktigste

Investorene ser frem mot dagens arbeidsmarkedsrapport fra USA, av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall.

Konsensus peker mot at 325.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i mai, noe som i så fall vil være ned fra 428.000 i april.

Ledigheten ventes inn på 3,5 prosent, noe som i så fall vil være ned fra 3,6 prosent i april. Timelønnsveksten ventes å stige fra 0,3 til 0,4 prosent.

Endelige tall sluppet torsdag viste for øvrig at produktiviteten utenfor landbrukssektoren (non-farm productivity) falt 7,3 prosent i første kvartal. De foreløpige tallene viste 7,5 prosent fall.

Produktiviteten har ikke falt i samme takt siden tredje kvartal i 1947.

Oljeprisene ned

Oljeprisene trekker noe ned i asiatisk handel, etter at OPEC+ torsdag ble enige om å trappe opp produksjonen med 648.000 fat pr. dag både i juli og august.

Med en slik økning avviker OPEC+ fra avtalen som ble inngått i juli i fjor. Ifølge denne skulle produksjonen økes med 432.000 fat pr. dag hver måned frem til september 2022.

Frontkontrakten for Brent-olje står i 117,39 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent i fredagens handel. Utviklingen skjer i kjølvannet av at Brent-oljen steg 4 dollar under gårsdagens OPEC-møte.

WTI-oljen faller 0,3 prosent til 116,53 dollar pr. fat.