Fredagens makrotall bidrar til børsfall i USA

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,7 prosent og står i 12.102,97 poeng mens Dow Jones står i 32.962,70 poeng etter en nedgang på 0,9 prosent. S&P 500 faller 1,1 prosent til 4.129,02 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 2,98 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,6 prosent til 25,61.

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA økte med 390.000 stillinger i mai, fremgår det av den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USA fredag – kjent som «Nonfarm payrolls» og av mange vurdert som månedens viktigste rapport. Ifølge Trading Economics var konsensus i forkant at sysselsettingen ville øke med 325.000 – etter en økning på 428.000 i april.

«Skulle dagens jobbtall skuffe stort, vil usikkerheten blant investorene opprettholdes», skrev Roger Berntsen i fredagens morgenrapport fra Nordnet.

Før rapporten har det meste av fokuset vært rettet mot lønnsveksten. Fredagens fasit viser en timelønnsvekst på 0,3 prosent på månedsbasis, mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent.

«Dersom lønnsveksten viser seg minst like sterk som forventet, samtidig som yrkesdeltagelsen holdes nede, kan det ytterligere øke forventningene om raskere renteoppgang fra Fed», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i fredagens rapport fra Handelsbanken.