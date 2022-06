Nasdaq leder an fallet på New York-børsen

USA-børsen åpnet i rødt fredag, og fallet tiltar. Etter cirka 3,5 timers handel er Nasdaq mest ned, med et fall på 2,36 prosent til 12.026,43.

S&P 500 svekkes 1,53 prosent til 4.112,98, mens Dow Jones går tilbake 0,88 prosent til 32.955,95.

Overraskende sterk

Fallet kommer etter de såkalte «Nonfarm payrolls»-tallene, som av mange blir vurdert som månedens viktigste rapport.

Den viste at sysselsettingsveksten i USA økte raskere enn ventet i mai. Lønnsveksten, som det nå var knyttet ekstra spenning til, ble omtrent som ventet.

– Gode nyheter er dårlige nyheter.. Det minner oss om at Fed fortsatt er svingfaktoren, i det minste når det gjelder investorfølelse, sier sjef for investeringsforskning i Nationwide, Mark Hackett, til CNBC.

Traderne reagerte sannsynligvis på økningen i rentene, og frykten for at Federal Reserve skal stramme inn pengepolitikken. Den 10-årige referanserenten på statsobligasjoner klatret etter rapporten over 2,96 %-nivået.

– Så sterke tall vil sannsynligvis snu ethvert håp om at Fed vil vurdere en pause i rentehevingene etter økninger i juni/juli, fordi det vil signalisere at arbeidsmarkedet fortsatt er veldig stramt, sier Tom Essaye i Sevens Report til nettstedet.

Tesla-fall

Tesla-aksjen faller fredag 8,65 prosent. Det skjer etter at Elon Musk torsdag sendte en e-post til sjefene i selskapet og varslet at elbilprodusenten er nødt til å redusere sin bemanning med 10 prosent.

Musk uttrykker i e-posten blant annet at han har en «en superdårlig følelse» om utviklingen i den amerikanske økonomien.