Nok en tilbakegang ved ukeslutt

Elon Musk sier Tesla er nødt til å redusere bemanningen med rundt 10 prosent. Blant annet instrueres Tesla-lederne verden rundt om å stoppe alle ansettelser. Fredag falt aksjen med 9,22 prosent til 703,28 dollar per aksje. Dette er nøkkeltallene fra New York-børsen på ukens siste handelsdag:

Industriindeksen Dow Jones falt 1,08 prosent til 32.888 poeng.

falt 1,08 prosent til 32.888 poeng. Markedspulsen S&P 500 senket indeksverdien med 1,64 prosent til 4.108 poeng.

senket indeksverdien med 1,64 prosent til 4.108 poeng. Torsdag steg tekindeksen Nasdaq med 2,69 prosent. Fredag sank den nesten tilsvarende, med en nedgang på 2,47 prosent til 12.012 poeng.

Vix-indeksen måler salgsopsjoner på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene – derav også volatiliteten – falt med 1,62 prosent, til 25,12. Det vil si at investorene har mer negative utsikter for markedene.

Prisen på et fat med nordsjøolje steg med 3,18 prosent, til 121,31 dollar fatet. WTI-oljen steg med 2,94 prosent til 120,32 dollar fatet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen, som er en indikator på hva markedene forventer vil være den gjennomsnittlige Fed-renten de neste ti årene, steg med 4 basispunkter, til 2,953 prosent.

Overraskende sterk

Fallet kom etter de såkalte «Nonfarm payrolls»-tallene, som av mange blir vurdert som månedens viktigste rapport.

Den viste at sysselsettingsveksten i USA økte raskere enn ventet i mai. Lønnsveksten, som det nå var knyttet ekstra spenning til, ble omtrent som ventet.

– Gode nyheter er dårlige nyheter.. Det minner oss om at Fed fortsatt er svingfaktoren, i det minste når det gjelder investorfølelse, sier sjef for investeringsforskning i Nationwide, Mark Hackett, til CNBC.

Traderne reagerte sannsynligvis på økningen i rentene, og frykten for at Federal Reserve skal stramme inn pengepolitikken. Den 10-årige referanserenten på statsobligasjoner klatret etter rapporten over 2,96 %-nivået.

– Så sterke tall vil sannsynligvis snu ethvert håp om at Fed vil vurdere en pause i rentehevingene etter økninger i juni/juli, fordi det vil signalisere at arbeidsmarkedet fortsatt er veldig stramt, sier Tom Essaye i Sevens Report til nettstedet.