Oppgang på børsene i Tokyo og Hongkong

I Japan stiger Nikkei 0,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,30 prosent.

Shanghai Composites i Kina klatrer 0,97 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,35 prosent, mens Sensex i India svekkes 0,50 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,45 prosent og Straits Times i Singapore faller tilbake 0,21 prosent.

Børsen i Sør-Korea er mandag stengt som følge av en helligdag.

Amerikansk toll

USAs handelsminister Gina Raimondo sier ifølge CNBC til CNN at president Joe Bidens administrasjon nå ser på potensielle lettelser av tollsatser for Kina for å bekjempe inflasjon.

«Presidenten har bedt oss på teamet hans om å analysere det, så vi er i ferd med å gjøre det for ham, og han vil måtte ta den avgjørelsen,» sa Raimondo.

Hun påpekte at det «kan være fornuftig» å vurdere lettelser på blant annet tollavgiftene for visse produkter som husholdningsartikler og sykler.

Nøkkeltall

Kinas Caixin PMI-indeks for servicesektoren i mai er publisert mandag morgen, og endte på 41,4.

Indeksen viser en betydelig bedring fra måneden før, da den endte på 36,2, men er fortsatt under 50, som er grensen som viser økende aktivitetsnivå.

Tallene er noe lavere enn forrige ukes offisielle PMI-tall fra Kina, som viste en indeks på 47,8 i mai, opp fra 41,9 måneden før.