Handelen på New York-børsen mandag starter med en oppgang for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones. Stemningen på Wall Street snur etter fredagens nedgang hvor Nasdaq falt nesten 2,5 prosent, samtidig som Dow Jones-indeksen falt for niende uke på rad.

Etter få minutters handel ser det slik ut på Wall Street:

S&P 500 er opp 0,9 prosent til 4.146 poeng.

Dow Jones er opp 0,6 prosent til 33.104 poeng.

Nasdaq er opp 1,5 prosent til 12.192 poeng.





Nye anklager mot Twitter

Twitter faller 5 prosent etter at Elon Musk har kommet med nye anklager mot selskapet. Musk hevder at selskapet har unnlatt å gi han tilstrekkelig informasjon om falske kontoer på plattformen.

I et brev til Twitter omtales dette som et «klart vesentlig brudd» på vilkårene i avtalen og Musk forbeholder seg retten til ikke å fullføre avtalen, skrev Mike Ringler, advokaten hans.

Musk skrev på Twitter forrige måned at kjøpet hans for 44 milliarder dollar av Twitter ikke ville gå videre før han får mer informasjon om antall falske kontoer på plattformen.

«På dette tidspunktet mener Mr. Musk at Twitter åpenbart nekter å overholde sine forpliktelser i henhold til fusjonsavtalen, noe som forårsaker ytterligere mistanke om at selskapet holder tilbake data på grunn av bekymring for hva Musks analyse av disse dataene vil avdekke», fortsetter det i brevet.

Tesla stiger derimot 3 prosent etter at Musk har kommet med flere motsigende beskjeder angående arbeidsstyrken. Først sa han at selskapet ble nødt til å si opp 10 prosent av arbeidsstyrken , lørdag sa han derimot at det totale antall ansatte vil øke i løpet av de neste 12 månedene.

Teknologigiganten Apple stiger 1,8 prosent som følge av at selskapets årlige Worldwide Developers Conference starter mandag. Apple-aksjen har falt over 16 prosent så langt i år på grunn av bekymring for nedgang i etterspørselen.

Aksjesplitt

Amazons 20-for-én-aksjesplitt trådte i kraft mandag. Aksjen har falt rundt 10 prosent siden nyheten om aksjesplitten ble annonsert. Mandag stiger derimot aksjen 2,8 prosent.

Forrige uke godkjente aksjonærene i Google-eier Alphabet, også en 20-for-én-aksjesplitt. Fra forslaget ble lagt frem i februar har aksjen falt over 17 prosent siden nyheten ble annonsert. Aksjen stiger 3,3 prosent.