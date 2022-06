Rekylen i aksjemarkedet fortsatte mandag. Blant annet fikk den kinesiske Uber-rivalen DiDi Global, som har over 550 millioner brukere, et kursløft på nesten 60 prosent i New York. Årsaken var en artikkel i Wall Street Journal. Avisen meldte at Kinas myndigheter har fergidstilt en ettårig gransking av selskapet og at et forbud mot å legge til nye brukere snart blir opphevet.

Også amerikanske solkraftaksjer gjorde det også bra. Ifølge Reuters planlegger Biden-regjeringen å fjerne tollavgiftene på importerte solcellepaneler i 24 måneder. I tillegg kommer grep som skal motivere til økt innenriks produksjon av slike paneler. Sunrun, JinkoSolar og SunPower var opp med 5-8 prosent, mens SolarEdge steg noe mindre.

Nederlandske Just Eat Takeaway fikk en opptur på mer enn 11 prosent. Selskapet opererer ulike plattformer for bestilling og leveranse av matvarer, og det ryktes at gründeren bak Grubhub ønsker å kjøpe tilbake denne virksomheten. Grubhub ble startet i USA i 2004, gikk på børs ti år senere, og ble i fjor kjøpt opp av Just Eat.

Ved firetiden var Revlon-aksjen derimot ned med rundt 1 prosent. Kosmetikkprodusenten er på konkursens rand og forhandler nå med kreditorene om restrukturering av sin gjeld. Et mål er å utsette tilbakebetaling av rundt 1,7 milliarder dollar i lån med forfall i 2024 og senere.

Pilene pekte også nedover for Twitter. Aksjekursen var mandag ettermiddag rundt 4 prosent lavere, etter at Elon Musk klaget til USAs finanstilsyn over manglende opplysninger om antallet falske og spamrelaterte Twitter-kontoer. Milliardæren hevder at selskapets ledelse aktivt motsetter seg hans rett til informasjon. Musk ba først om opplysningene 9. mai og har siden gjentatt henvendelsen flere ganger.