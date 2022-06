Svak oppgang på Wall Street

Ukens første handelsdag på New York-børsen endte med en svak oppgang for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones. Stemningen på Wall Street snudde dermed etter fredagens nedgang hvor Nasdaq falt nesten 2,5 prosent, samtidig som Dow Jones-indeksen falt for niende uke på rad.

Oppgangen ble imidlertid noe dempet utover dagen ettersom den amerikanske tiåringen steg til over til 3,03 prosent, det høyeste nivået «verdens viktigiste rente» har vært på på om lag én måned.

Ved børsslutt ser de ledende indeksene slik ut:

S&P 500 er opp 0,31 prosent til 4.121 poeng.

Dow Jones er opp 0,04 prosent til 32.909 poeng.

Nasdaq er opp 0,40 prosent til 12.061 poeng.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,95 prosent til 25 ,05 poeng.

Hentet seg inn

Twitter endte dagen ned 1,47 prosent etter at Elon Musk har kommet med nye anklager mot selskapet, og hentet seg dermed inn fra et fall på hele 5 prosent tidligere på dagen. Musk hevder at selskapet har unnlatt å gi ham tilstrekkelig informasjon om falske kontoer på plattformen.

I et brev til Twitter omtales dette som et «klart vesentlig brudd» på vilkårene i avtalen og Musk forbeholder seg retten til ikke å fullføre avtalen, skrev Mike Ringler, advokaten hans.

Musks Twitter-kjøp er betinget av at han får mer informasjon om antall falske kontoer på plattformen.

«På dette tidspunktet mener Mr. Musk at Twitter åpenbart nekter å overholde sine forpliktelser i henhold til fusjonsavtalen, noe som forårsaker ytterligere mistanke om at selskapet holder tilbake data på grunn av bekymring for hva Musks analyse av disse dataene vil avdekke», heter det videre.

Teknologigiganten Apple hadde oppstart av sin årlige Worldwide Developers Conferense mandag, aksjen steg beskjedne 0,52 prosent på arrangementet.