Børsene i Tokyo og Shanghai stiger

I Japan stiger Nikkei 0,55 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,81 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,48 prosent, Hang Seng i Hongkong faller derimot tilbake 0,12 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 1,30 prosent.

Sensex i India svekkes 0,94 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,98 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,22 prosent.

Rentehopp

Den australske sentralbanken (RBA) har tirsdag hevet styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 0,85 prosent.

Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet en økning til 0,60 prosent.

Renteøkningen beskrives ifølge TDN Direkt som et ytterligere skritt i å fjerne den ekstraordinære støtten som ble innført for å hjelpe den australske økonomien under pandemien.

«Økonomiens motstandskraft og høyere inflasjon gjør at denne ekstraordinære støtten ikke lenger er nødvendig. Gitt dagens inflasjonspress i økonomien og fortsatt svært lave renter, valgte styret å handle med 50 basispunkter i dag,» uttaler RBA-sjef Philip Lowe, ifølge nyhetsbyrået.

«RBSs renteguiding i mai legger ifølge vårt syn opp en rekke «business as usual»-økningen på 0,25 prosentpoeng, og det har siden den gang ikke vært noe i dataflyten som skulle tilsi noe annet», skrev økonom ved National Australia Bank, Tapas Strickland, ifølge CNBC i forkant av hevingen. Han forventet da en renteøkning til 0,60 prosent.