Oslo Børs åpnet opp tirsdag, men har nå snudd ned.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.259,37, ned 0,57 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,01 prosent til 119,52 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 118,57 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 118,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt mener analytikere at det er vanskelig å se betydelig nedside for oljeprisene de kommende månedene.

«Markedsbalansen vil fortsette å stramme seg til, mens svært sunne raffinerimarginer bør gi ytterligere støtte til oljeprisene. Det er også potensial for at raffinerimarginene styrkes ytterligere i løpet av de kommende månedene, når vi gå inn i en periode med sesongmessig periode med høyere etterspørsel kombinert med lave produktlagre», skriver ING-analytikere Warren Patterson og Wenyu Yao i en rapport tirsdag, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor er opp 0,55 prosent til 349,55 kroner, mens Aker BP er opp 0,15 prosent til 408,70 kroner.

I rødt

SAS -aksjen faller 12,50 prosent til 0,65 kroner. Svenske myndigheter meldte i morges at de er med på å konvertere gjeld til egenkapital i SAS, men sier imidlertid nei til å tilføre selskapet mer kapital.

For en uke siden meldte SAS at det ønsker å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i fersk kapital, samt at det utføres en konvertering av 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital – gitt at kreditorene blir med.

Blant tungvekterne er Tor Olav Trøims Borr Drilling ned 8,53 prosent til 56,72 kroner. Aksjen er imidlertid opp over 200 prosent hittil i år.

Ny opptur

PGS steg fredag 17,6 prosent etter at Kepler Cheuvreux meldte at de vurderer aksjen som en kjøpskandidat. Tirsdag fortsetter aksjen opp ytterligere 11,56 prosent til 8,40 kroner, og de siste tre månedene har den steget over 210 prosent.

Flex LNG styrkes 6,95 prosent til 298,60 kroner, mens Golden Ocean er opp 3,27 prosent til 149,95 kroner.

Mest av alle stiger gassrederiet BW Epic Kosan, som fyker opp 31,39 prosent til 36,00 kroner.