På New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 12.073 poeng mens Dow Jones står i 32.900 poeng etter en nedgang på 0,05 prosent. S&P 500 er flat til 4.121 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,8 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,44 prosent til 25,18.

Den amerikanske lavpriskjeden Target advarer investorer om at resultatet vil påvirkes negativt i andre kvartal når selskapet kutter prisene for å selge unna uønskede varer. Nå tar ledelsen aggressive skritt for å kvitte seg med ekstra varelagre.

Ifølge CNBC forventer Target at driftsmarginen for andre kvartal vil være rundt 2 prosent. Aksjen faller 3,8 prosent.

Også supermarkedkjeden Walmart faller etter konkurrentens fall. Aksjen er ned 2,1 prosent.

USAs handelsbalanse i april var på minus 87,1 milliarder dollar, viser offisielle tall tirsdag. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet et handelsunderskudd på 89,5 milliarder dollar.

«Prispresset i amerikansk økonomi er på det høyeste på over 40 år, noe som har tvunget sentralbanken til å endre sin rentestrategi dramatisk. Høyere renter er isolert sett, negativt for aksjemarkedet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 tror tror rentene må økes mer enn det mange venter, og at det kan skape mer turbulens i aksjemarkedet fremover.

«Rentene skal raskt og mye opp!», er konklusjonen i en ny rapport fra SpareBank 1.

Sist oppdatert kl 18:00.