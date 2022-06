Tek og olje sendte Wall Street opp

Ukens andre handelsdag på New York-børsen endte enda en dag med oppgang for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

– I seks etterfølgende uker siden begynnelsen av april, har investorene fortsatt å legge til nye short-posisjoner, og økt deres negative syn på markedet. Samtidig som det negative momentumet har falmet siden slutten av mai, har den seneste uken ikke vist noen tegn til positivt momentum som kan støtte et mer bærekraftig rally fremover, sier sjefsstrateg i Citi til CNBC.

Slik endte dagen på Wall Street:

Industriindeksen Dow Jones steg med 0,80 prosent til 33.179,81.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,95 prosent til 4.160,54.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,94 prosent til 12.175,23.

Volatilitetsindeksen VIX falt med 4,55 prosent til 23,93, mens den tiårige statsobligasjonsrenten falt til 2,985 prosent.

Bevegelser

De største teknologiaksjene steg tirsdag kveld. Facebook-eier Meta, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene hadde en bra dag på børsen:

Facebook steg 0,72 prosent til 195,65.

Amazon falt 1,43 prosent til 123,00.

Apple steg 1,76 prosent til 148,71.

Netflix steg 0,75 prosent til 198,61.

Alphabet steg 0,28 prosent til 2.342,99.

Apple sin oppgang kom på tross av meldingen fra EU om at alle mobiltelefoner skal ha samme lader fra 2024.

Target falt 7 prosent etter at det meldte om nedjustert guding for kommende år. Det skriver at svak etterspørsel tvinger den amerikanske butikkjeden til å dumpe en rekke varer på billigsalg.

Det var også en god dag for oljeselskapene som fikk solid drahjelp av økte oljepriser intradag. Chevron steg 1,9 prosent og Exxon steg 4,5 prosent. For sistnevnte er det høyeste nivå siden 2014.

Olje

Oljeprisen fortsetter å holde seg over 120 dollar tirsdagen. Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) opp 0,88 prosent til 120,97 dollar. WTI-crude steg også 1,36 prosent til 120,11 dollar pr. fat.

Krypto

Kryptomarkedet gikk også samme retning som Wall Street og ved stengetid var Bitcoin opp 0,29 prosent til 31.455,7. Ethereum falt derimot 0,02 prosent til 1.858,40.