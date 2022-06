Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,59 prosent kl. 08.30 onsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,87 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,70 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,70 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 0,10 prosent.

I India er Sensex ned 0,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,40 prosent, mens Straits Times i Singapore faller tilbake 0,18 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,25 prosent til 120,87 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,34 prosent til 119,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Ukens andre handelsdag på New York-børsen endte enda en dag med oppgang for alle de toneangivende indeksene.

Industriindeksen Dow Jones steg med 0,80 prosent til 33.179,81, mens den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,95 prosent til 4.160,54. Teknologiindeksen Nasdaq la på seg 0,94 prosent til 12.175,23.

– I seks etterfølgende uker siden begynnelsen av april, har investorene fortsatt å legge til nye short-posisjoner, og økt deres negative syn på markedet. Samtidig som det negative momentumet har falmet siden slutten av mai, har den seneste uken ikke vist noen tegn til positivt momentum som kan støtte et mer bærekraftig rally fremover, sier sjefsstrateg i Citi til CNBC.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt tirsdag. Hovedindeksen steg 0,33 prosent til 1.270,71.

SAS -aksjen falt ytterligere 14,3 prosent til 0,64 kroner. Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson gjorde det tirsdag klart at det ikke kommer mer penger fra den svenske staten for å redde SAS. Det han derimot vil si ja til er en full konvertering av all gjelden SAS har til Sverige.

PGS steg fredag 17,6 prosent etter at Kepler Cheuvreux meldte at de vurderer aksjen som en kjøpskandidat. Tirsdag steg aksjen ytterligere 6,5 prosent til 8,00 kroner.