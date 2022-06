(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter 38 minutters handel står hovedindeksen i 1.271,34, opp 0,05 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,34 prosent til 120,98 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,52 prosent til 120,03 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 120,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Goldman Sachs venter nå ifølge TDN Direkt at Brent-oljen i snitt vil handles på 140 dollar pr. fat mellom juli og september, og sa samtidig at drivstoffprisene må stige til priser normalt assosiert med oljepriser rundt 160 dollar fatet før man ser etterspørselsødeleggelse.

Energinalytiker Nadia Martin Wiggen er enda mer bull enn tidligere, og uttalte i forrige uke til Finansavisen at hun tror oljeprisen kan nå 180 dollar fatet før etterspørselen faller.

Equinor er opp 0,84 prosent til 358,80 kroner, mens Aker BP klatrer 1,51 prosent til 415,80 kroner.

Flyfokus

Det er mye fokus på flyaksjer om dagen, og Flyr meldte i morges at de økte antall passasjerer med 22 prosent fra april til mai. Nyheten sender aksjen opp 4,17 prosent til 1,18 kroner.

Norse Atlantic Airways lanserer nye ruter til New York og Los Angeles, noe som løfter aksjen 2,54 prosent til 12,90 kroner.

Hos SAS er ikke stemningen like god. Aksjen endte tirsdag ned 14,3 prosent etter at Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson gjorde det klart at det ikke kommer mer penger fra den svenske staten for å redde SAS, og faller onsdag ytterligere 3,09 prosent til 0,62 kroner. Den siste uken er SAS-aksjen nå ned over 23 prosent.

Opptur

Havila Shipping gjør onsdag et nytt hopp, og stiger nå 14,53 prosent til 20,50 kroner. Den siste måneden er aksjen opp over 250 prosent, mens den se siste tolv månedene har lagt på seg 640 prosent.

Dagens foreløpig største vinner er Oceanteam, som styrkes 18,18 prosent til 3,90 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Nordic Semiconductor aksjen som stiger mest, med en oppgang på 4,05 prosent til 185,00 kroner. Panoro Energy er opp 3,59 prosent til 34,66 kroner, mens Kahoot klatrer 4,13 prosent til 25,73 kroner.