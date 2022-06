Flyaksjene stiger på Oslo Børs

- - - - - -

Onsdag peker pilen marginalt ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.269,81 poeng, ned 0,1 prosent. Et fat Nordsjøolje omsettes for 121,66 dollar, opp 0,8 prosent.

Goldman Sachs venter nå ifølge TDN Direkt at Brent-oljen i snitt vil handles til 140 dollar pr. fat mellom juli og september. Energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities er enda mer bull enn tidligere, og uttalte i forrige uke til Finansavisen at hun tror oljeprisen kan nå 180 dollar fatet før etterspørselen faller. Equinor stiger 0,4 prosent til 357,20 kroner mens Aker BP klatrer 1,5 prosent til 415,80 kroner.

I mai fraktet Flyr 149.100 passasjerer, hvilket var en økning på 22 prosent i sammenlignet med april.

– Salget for sommersesongen fortsetter å øke, og for juni forventer vi en fyllingsgrad opp mot 80 prosent, sier adm. direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr. Aksjen stiger 3,6 prosent til 1,17 kroner.

Norse Atlantic lanserer nye ruter fra Berlin til New York og Los Angeles med oppstart i august. Aksjen stiger 7,3 prosent 13,50 kroner.

Tirsdag falt SAS -aksjen 14,3 prosent etter at Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson gjorde det klart at det ikke kommer mer penger fra den svenske staten for å redde flyselskapet. Onsdag meldte ledelsen at SAS fraktet drøyt 1,82 millioner passasjerer i mai, en økning på 351,7 prosent fra samme måned i fjor. I en kommentar til årets mai-tall sier SAS-sjef Anko van der Werff at selskapets virksomhet fortsetter å vokse, og at trenden for det generelle billettsalget er positiv foran årets sommersesong. Aksjen stiger 2,3 prosent til 0,66 kroner.

SEB nedgraderer sin anbefaling på Flex LNG fra kjøp til hold. Ifølge TDN Direkt heves likevel kursmålet fra 225 til 280 kroner. Aksjen faller 8,1 prosent til 274 kroner.

Havila Shipping gjør onsdag et nytt hopp, og stiger 17,3 prosent til 21 kroner. Den siste måneden er aksjen opp over 260 prosent.