Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 12.124,39 poeng mens Dow Jones står i 32.969,65 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent. S&P 500 faller 0,6 prosent til 4.136,86 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,01 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,7 prosent til 24,66.

«Mange investorer håper og tror det verste er bak oss hva angår elendigheter. Hvorvidt det er tilfelle er en annen sak. Det vil si krigen i Ukraina pågår fortsatt og prispresset i verdensøkonomien har til gode å avta. I tillegg er smittetallene (covid) høye i deler av verden (Asia)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fredag slippes ferske inflasjonstall fra USA. Om disse skulle vise tegn til svekkelse mener Berntsen det vil kunne bidra til økt optimisme i finansmarkedene.