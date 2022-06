Rødt på Wall Street

Det var generelt negativ stemning på Wall Street onsdag kveld. Investorene sendte aksjene på New York-børsen ned i påvente av fredagens tall på konsumprisindeksen for mai. Den vil ha påvirkning på Fed sin kommende politikk og om hvorvidt sentralbanken vil fortsette å øke renten med halve basispunkter. Slik gikk det med indeksene på Wall Street:

S&P 500 falt 1,08 prosent til 4.115,72 poeng.

Dow Jones falt 0,81 prosent til 32.910,38 poeng.

Nasdaq falt 0,73 prosent til 12.086,27 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX steg 0,29 prosent til 24,09, mens den tiårige statsobligasjonsrenten steg til 3,036 prosent.

– Vår hovedkonklusjon er at sannsynligheten for en resesjon mest sannsynlig vil se mye mer brutalt ut senere i år ettersom at de finansielle forholdene strammes til, sier sjefsøkonom Matthew Luzzetti i Deutche Bank til CNBC.

Bevegelser

Det var generelt godt sentiment blant tek-gigantene gjennom onsdagen. De eneste aksjene som bar preg av en generell nedgang på indeksene var Apple og Amazon:

Facebook steg 0,51 prosent til 196,64.

Amazon falt 1,48 prosent til 121,18

Apple falt 0,50 prosent til 147,96.

Netflix steg 2,12 prosent til 202,83.

Alphabet steg 0,03 prosent til 2.344,88.

Blant de andre tek-gigantene falt Intel 5,28 prosent til 41,23 etter at ledelsen advarte om svekket etterspørsel etter halvledere på en industrikonferanse.

Strømmegiganten Spotify steg 6,07 prosent til 116,03 etter selskapets kapitalmarkedsdag der adm.direktør Daniel Ek spådde en omsetning på 100 milliarder dollar innen 2023.

Olje

Oljeprisen fortsetter å holde seg over 120 dollar pr.fat onsdag. Ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) opp 2,6 prosent til 123,95 dollar. WTI-crude steg også 2,71 prosent til 122,65 dollar pr. fat.

Krypto

Kryptomarkedet gikk også samme retning som Wall Street og ved stengetid var Bitcoin ned 3,05 prosent til 30.173,9. Ethereum fulgte etter og falt 1 prosent til 1.795,40.