Shippingselskap til topps – opp 350 prosent på en måned

Oslo Børs gjør et nytt fall like etter lunch. Hovedindeksen står like før kl 13.00 i 1.261,85, ned 0,5 prosent fra i går.

Brent-oljen omsettes for 123,25 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent fra i går. WTI-oljen faller 0,3 prosent til 121,70 dollar.

Equinor faller 0,2 prosent til 355,00 kroner, mens Aker BP faller 0,2 prosent til 414,40 kroner.

Vår Energi faller 8,9 prosent til 41,81 kroner. etter at storeierne Eni og HitecVision har solgt aksjer for fem milliarder kroner.

Aksjonærene DNB Asset Management og Alfred Berg er rasende etter at DNB Markets og de andre tilretteleggerne lot Eni og HitecVision dumpe aksjer i Vår Energi.

Bevegelser

På topp finner man Havila Shipping med en økning på 18,4 prosent til 26,05 kroner. Aksjen er den siste måneden opp nesten 350 prosent.

Scana stiger 7,7 prosent til 1,68 kroner. Selskapet meldte i går om at deres datterselskap signerte en kontrakt med Västtrafik for levering av hurtiglading til elektriske ferger i Strömstad.

Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud kjøpte sine første TGS-aksjer i januar og har blitt med på hele doblingsoppturen. I forrige uke økte han posten med en tredel. – Det er åpenbart at det er stort skifte på gang i offshore-bransjen, sier Hermanrud. I går oppgraderte Carnegie TGS-aksjen til kjøp fra hold og doblet kursmålet til 220 kroner.

Scatec stiger 0,5 prosent til 90,08 kroner. Danske Bank tar opp dekning av selskapet med en kjøpsanbefaling og kursmål på 120 kroner pr. aksje.

«Midt i et støttende marked for fornybar energi forventer vi at Scatec vil gjennomføre sin ordrebok, sikre god vekst og forbedre kontantstrømmene», skriver meglerhuset.

Airthings faller 13,4 prosent til 3,99 kroner. Selskapet kuttet onsdag inntektsguidingen i inneværende kvartal.

Awilco Drilling faller 6,5 prosent til 4,20 kroner. Selskapet sluttførte tidligere i dag salget av boreriggen «WilPhoenix».