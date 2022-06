Kraftig fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 2,0 prosent og står i 11.525,57 poeng mens Dow Jones står i 31.761,49 poeng etter en nedgang på 1,6 prosent. S&P 500 faller 1,7 prosent til 3.947,87 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,6 prosent til 27,54.

Konsumprisindeksen i USA var opp 8,6 prosent på årsbasis i mai, hvilket er den høyeste noteringen siden 1981. Ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på 8,3 prosent. Eksklusiv mat- og energipriser (kjerneinflasjonen) var økningen på 1,0 prosent i mai sammenlignet med måneden før, mens prisene var opp 6,0 prosent på årsbasis.

«Inflasjonspresset i store deler av verden, er på historisk høye nivåer, noe som har tvunget sentralbankene, inkludert Fed, til å heve sine renteprognoser markant i 2022. Den europeiske sentralbanken avholdt for øvrig rentemøte i går, og varslet mulig dobbelt rentehopp i juli», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.