Børsene faller kraftig i Asia

I Japan faller Nikkei 2,87 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,12 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,11 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,81 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller hele 3,23 prosent.

I India er Sensex ned 2,84 prosent og Straits Times i Singapore går tilbake 0,62 prosent. Børsen i Australia er stengt mandag.

Svakeste på 24 år

Mandag morgen svekkes den japanske yenen ytterligere mot amerikanske dollar, og handles nå til 135,08 pr. dollar. Det er det svakeste nivået på 24 år.

Den japanske regjeringens talsperson, Hirokazu Matsuno, sier ifølge TDN Direkt at det er ønskelig at valutaer beveger seg i takt med tilstanden i internasjonal økonomi, men sier også at de er klare til å ta grep i valutamarkedet dersom det skulle være nødvendig.

Matsuno sa videre at Japan vil agere i tett kommunikasjon med USA og andre land i henhold til G7-avtalen og følger situasjonen tett. Han nevnte ikke valutaintervensjon.