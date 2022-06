Noen timer etter handelen startet tiltar fallet på Wall Street:

S&P 500 faller 3,72 prosent

faller 3,72 prosent NASDAQ stuper 4,52 prosent

stuper 4,52 prosent Dow Jones faller 2,76 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 3,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 18,0 prosent til 32,74. Det er også verdt å merke seg at bitcoin-kursen faller 14,2 prosent til 23.502 dollar, hvilket er det laveste nivået siden desember 2020.

«Høyere inflasjon og lavere forbrukertillit enn ventet sendte rentene opp og risikoviljen ned i det amerikanske aksjemarkedet på fredag», skriver DNB Marktes i en rapport.

Fredag ble det offentliggjort tall som viste at konsumprisindeksen i USA økte med 8,6 prosent på årsbasis i mai, hvilket var den høyeste noteringen siden 1981. Markedene venter nå spent på onsdagens rentebeskjed fra Fed. Sentralbanken har tidligere kommunisert at det blir en dobbel renteøkning, og dette er også konsensus blant analytikerne.

«Markedet ser imidlertid en ikke-triviell risiko for at det blir en heving på 75 punkter. Dette vil imidlertid være et brudd med guidingen fra Fed, som da også kan sette troverdigheten mer i spill», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener det blir spennende å se hva sentralbanken sier om de videre renteplanene, sett i lys av at markedet har foretatt en solid reprising i kjølvannet av nøkkeltallene på fredag.