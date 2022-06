Krakk i shippingaksje etter 940 prosent oppgang

Equinor falt 4,7 prosent, mens Aker BP endte ned 3,2 prosent.

I rødt

11 selskaper endte dagen på ny all-time low: Pexip, BergenBio, Komplett, Play Magnus, Argeo, Targovax, Elmera Group, Cambi, Hynion, ABL Group og Nordic Nanovector.

Blant enkeltaksjer venter ABG Sundal Collier sterke kvartalsrapporter fra seismikkselskapene PGS, TGS og Magseis Fairfield i andre kvartal. Meglerhuset ser høyere pre-funding, sterke late-sales, høyere kontraktrater og forbedret flåteutnyttelse.

I dag stupte imidlertid aksjene på børs.

«Den kommende vintersesongen ser ut til å bli den beste siden 2013. Vi er fortsatt positive til alle tre seismikkaksjene vi dekker og tror det positive sentimentet vil fortsette», heter det fra meglerhuset.

Meglerhuset mener at seismikkaksjene ser veldig attraktive ut og har dermed en kjøpsanbefaling på samtlige av dem. Meglerhuset mener at TGS-aksjen er det solide valget der aksjekursen vil være drevet av inntjeningsoppjusteringer, høyere utbytter og multippelekspansjon, mens PGS er aksjen som tilbyr en god kjøpsmulighet på kort sikt.

«På kort sikt tror vi at PGS er en god kjøpsmulighet. Høy belåning fungerer begge veier og en sterk fri kontantstrøm bør bety at netto rentebærende gjeld vil falle betydelig fremover», skriver meglerhuset.

Aksjene falt i dag henholdsvis 4,7, 4,3 og 4,9 prosent.

Blant dagens største tapere endte Seaway 7 , som mandag morgen meldte at de må ta tap på cirka 30 millioner dollar etter redusert fremgang i Hollandse Kust Zuid-prosjektet. Aksjen falt med 10,3 prosent. Subsea 7 falt 13,7 prosent.

Pareto Securities skriver i en oppdatering at som et resultat av dette reduserer de sitt EBITDA-estimatet for Seaway 7 fra 100 millioner dollar for 2022 til 60 millioner dollar.

Fearnley Securities skriver at det utfordrende miljøet om dagen og den negative utviklingen øker nedsiderisikoen for 2023-estimatene for Seaway 7.

«Vi nedjusterer vårt EBITDA-estimat for 2022 til om lag seks prosent, eller lavere, mens vi også vil nedjustere 2023-estimatene for omsetning og EBITDA noe. Samlet effekt på kursmålet er grovt anslått til tre kroner pr. aksje», skriver meglerhuset.

SAS ble fredag vinneren på Oslo Børs med en oppgang på 19,7 prosent, etter meldingen fra danske myndigheter om at de vil ettergi gjeld og øke eierandelen i flyselskapet. Mandag faller imidlertid aksjen tilbake igjen, og endte ned 6 prosent.

Mandagens største taper var Havila Shipping med et fall på 20,4 prosent på høyt volum. Aksjen er imidlertid fortsatt opp nesten 200 prosent bare den siste måneden.

Havila Kystruten endte ned 6,1 prosent. Selskapet har fortsatt ikke fått avklaring på spørsmålene om forsikring fra myndighetene, og må avlyse nok en kystrundtur.

REC Silicon var mandag morgen en av få aksjer som steg, men avsluttet også dagen ned. Selskapet meldte mandag å ha meldt om en intensjonsavtale med Ferroglobe. Aksjen endte ned 3,8 prosent.

I grønt

Alle piler pekte ned, men Fearnley-analytiker Øystein Vaagen tror på enorm kursøkning i Gram Car Carriers.

I en fersk analyse øker han kursmålet på Gram Car Carriers fra 150 til 160 kroner. Vaagen gjentar kjøpsanbefalingen sin, og spår følgelig et kurshopp på hele 70 prosent. Aksjen steg mandag 3,6 prosent.