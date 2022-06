Knallrød dag på Wall Street

Det ble en rød start på uken for det globale aksjemarkedet, og New York-børsen var ikke et unntak. Aller verst gikk det for den teknologitunge indeksen Nasdaq, som endte ned hele 4,68 prosent.

Frykten for en mer aggressiv rentebane for at den amerikanske sentralbanken skal nå inflasjonsmålet sitt på 2 prosent, skifter investorer i retning av trygge verdiaksjer og statsobligasjoner.

Resultat blir blytunge dager for vekstaksjene, som i stor grad er å finne i teknologisektoren.

Slik sto det til med de tre indeksene etter mandagens endte handel:

S&P 500 falt 3,88 prosent til 3.754,21 poeng.

Dow Jones falt 2,79 prosent til 30.402,10 poeng.

Nasdaq falt 4,68 prosent til 10.809,45 poeng.

Bevegelser

VIX-indeksen, som måler forventet svingninger i markedet, er opp 21,5 prosent den siste uken. Med det er den såkalte fryktindeksen tilbake på mars 2020-nivåer, hvor den velkjente covid 19-pandemien begynte å sette fotavtrykk rundt om i verden.

Blant tungvekterne var det spesielt Boeing som skilte seg ut, med et fall på nesten 10 prosent. På den grønne var det fast food-giganten McDonalds og markedsselskapet CME Group som sto for oppgang - med marginale 0,58 og 2,28 prosent, henholdsvis.

Selv gullprisen falt mandag etter at dollaren styrket seg ytterligere, og blir den mest foretrekkende eiendelen for kapitalplassering med dagens uro i markedet, ifølge CNBC.

Etter stengetid på Wall Street var dollaren mot den norske kronen opp 2 prosent, og én dollar koster nå 9,90 norske kroner.

Fare på fære

En rekke røde lamper hos investorer verden over har begynt å blinke etter det fredag ble kjent at inflasjonen i mai endte på 8,6 prosent på årsbasis.

Blant annet nærmer vi oss en invertert rentekurve som et resultat av at de korte rentene snart overgår de lange.

Etter mandagens handel var den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten på 3,437 prosent, mens den toårige amerikanske statsobligasjonsrenten lå på 3,411. Med det skilles det kun 26 basispunkter.

At rentekurven inverteres er historisk vært et tegn på resesjon i amerikansk økonomi.

Kryptovaluta

Turbulensen i kryptomarkedet fortsetter, hvor Bitcoin var ned 21,04 prosent etter stengetid på Wall Street. Med det omsettes én Bitcoin for 23.140 dollar - det laveste nivået siden desember 2020.

Olje

Ved børsslutt på Wall Street er brent-oljen opp 1,05 prosent, og ett fat koster nå 121,33 dollar. Samtidig er WTI-oljen opp 0,72 prosent til 107,27 dollar pr. fat.