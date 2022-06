Sydney-børsen raser – fall i hele Asia

I Japan faller Nikkei 1,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,60 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,91 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,85 prosent.

I India er Sensex ned 0,26 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia raser 4,33 prosent etter å ha vært stengt mandag. Straits Times i Singapore faller 0,95 prosent.

Tungt fall

Det var mandag bred nedgang for alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street. Aller verst gikk det for den teknologitunge indeksen Nasdaq, som endte ned hele 4,68 prosent.

Frykten for en mer aggressiv rentebane for at den amerikanske sentralbanken skal nå inflasjonsmålet sitt på 2 prosent, skifter investorer i retning av trygge verdiaksjer og statsobligasjoner.

En rekke medier melder nå at Federal Reserve sannsynligvis vil vurdere en renteheving på hele 0,75 prosentpoeng denne uken.

– Jeg tror den enkleste måten å forklare dette på er at dersom Fed ikke får inflasjonen under kontroll nå, kan de få et 10-årig inflasjonsproblem, og vi vil gå tilbake til de økonomiske tilstandene på 70-tallet, sier global forskningssjef i Standard Chartered Bank, Eric Robertsen, til CNBC.