Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,86 prosent like etter kl. 07.00 tirsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1,2] prosent, til tross for fornyet resesjonsfrykt.

«De asiatiske børsene falt tirsdag, dog vesentlig mindre enn de amerikanske gjorde mandag. Det er naturlig å anta at dette kan hjelpe de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene», skriver Berntsen.

Han påpeker at investorene nå venter på onsdagens rentebeslutning fra Fed (den amerikanske sentralbanken).

«Fed-sjef Jerome Powell, har tidligere antydet at styringsrenten (Fed Funds Rate) vil heves med 0,5 prosentpoeng (det dobbelte av det som er vanlig), men gitt forrige ukes høye inflasjonstall spekulerer enkelte at rentehoppet blir større enn 0,5 prosentpoeng», fortsetter analytikeren.

Berntsen peker også på at oljeprisen stod på stedet hvil i går, til tross for betydelig uro i de globale finansmarkedene.

«Sannsynligheten for en kommende resesjon i Europa og USA har økt markant de seneste dagene, noe som normalt skulle presse oljeprisen nedover. Olje -og energi relaterte selskaper derimot, falt for over fem prosent i USA i går (svakeste delsektor av alle)», skriver han.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,60 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,91 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,85 prosent.

I India er Sensex ned 0,26 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia raser 4,33 prosent etter å ha vært stengt mandag. Straits Times i Singapore faller 0,95 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,22 prosent til 122,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,15 prosent til 120,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 122,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Inflasjonssjokk og resesjonsfrykt bidro mandag til bred nedgang for alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street.

Aller verst gikk det for den teknologitunge indeksen Nasdaq, som endte ned hele 4,68 prosent til 10.809,45. S&P 500 falt 3,88 prosent til 3.754,21, mens Dow Jones ble svekket 2,79 prosent til 30.402,10.

Frykten for en mer aggressiv rentebane for at den amerikanske sentralbanken skal nå inflasjonsmålet sitt på 2 prosent, skifter investorer i retning av trygge verdiaksjer og statsobligasjoner.