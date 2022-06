Oslo Børs snur opp like etter kl. 14 tirsdag. Hovedindeksen står i 1.196.22, opp 0,18 prosent.

Uken startet med kraftige fall på New York-børsen samtidig som at frykten for resesjon i USA stiger. Onsdag holder Federal Reserve (Fed) rentemøte og investorer venter spent på avgjørelsen.

– Frykten for at Fed skal bli mer aggressiv i rentepolitikken for å dempe inflasjonen preger markedet, sier senioranalytiker i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya.

Bevegelser

På Oslo Børs stiger Western Bulk 11,6 prosent til 47 kroner. Selskapet håver inn penger på børsuroen, og venter nå sitt beste resultat for første halvår noensinne.

Zwipe meldte mandag kveld at selskapets styre har utnevnt Robert Puskaric som adm. direktør med umiddelbar effekt, og han erstatter dermed André Løvestam. Aksjen faller 15 prosent til 13,40 kroner.

Øverst på taperlisten finner vi Havyard Group, som faller 52,3 prosent til 4,15 kroner. Aksjen er tirsdag notert eksklusive utbytte på 0,4 HAV-aksjer pr. aksje. Hav Group er ned 3,27 prosent til 13,60 kroner.

Mandagens største taper var Havila Shipping med et fall på 20,4 prosent. Tirsdag fortsetter nedturen, og aksjen faller ytterligere 18,8 prosent til 18,48 kroner.

Havila Shipping har imidlertid steget voldsomt tidligere i år, og er fortsatt opp over 360 prosent de siste tre månedene.

Oljeopptur

Brent-oljen er opp 0,83 prosent til 123,29 dollar fatet, mens WTI-oljen klatrer 0,76 prosent til 121,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 122,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

John Fredriksen seiler nå opp som Vår Energis syvende største aksjonær etter nedsalget fra storaksjonærene. Aksjen stiger nå 3,99 prosent til 40,17 kroner.

Equinor styrkes 2 prosent til 341,10 kroner, mens Aker BP er opp 2,84 prosent til 405,80 kroner.