Oracle-rally på Wall Street etter knalltall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 10.889,29 poeng mens Dow Jones står i 30.556,55 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.769,43 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,35 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,0 prosent til 33,33.

En bitcoin omsettes nå for 22.276 dollar, ned 5,7 prosent.

Oracle-aksjen stiger 12 prosent etter at selskapet har presentert sine kvartalstall. I årets regnskapsmessige fjerde kvartal omsatte Oracle for 11,84 milliarder dollar, opp fem prosent fra året før. Det var ventet en omsetning på 11,66 milliarder dollar. Resultat pr. aksje endte på 1,54 dollar, uforandret fra fjerde kvartal i regnskapsåret 2021. Her var det ventet et resultat på 1,37 dollar pr. aksje.

Produsentprisene i USA økte med 0,8 prosent i mai, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 10,8 prosent. På forhånd var det ventet at produsentprisene ville stige 0,8 prosent på månedsbasis og 10,9 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Ifølge Bloombergs beregningsmodell prises det inn stor sannsynlighet for at Fed vil heve styringsrentene med 75 basispunkter både nå i juni og juli, før de trapper ned til 50 basispunkter i september.