Tungvektere til værs på oljeprishopp

Etter en dag med svingninger endte Oslo Børs i grønt. Ved børsslutt tirsdag stod hovedindeksen i 1.215.66, opp 1,81 prosent.

Wall Street åpnet også i pluss, etter mandagens kraftige fall hvor teknologitunge Nasdaq-indeksen endte ned 4,7 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis 3,9 prosent og 2,8 prosent.

Frykten for resesjon er stigende i USA og investorer venter spent på Feds rentemøte onsdag.

– Frykten for at Fed skal bli mer aggressiv i rentepolitikken for å dempe inflasjonen preger markedet, sier senioranalytiker i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya.

Oljefest

Brent-oljen er opp 2 prosent til 124,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,8 prosent til 123,09 dollar fatet rundt børsslutt.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 122,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

John Fredriksen seilet opp som Vår Energis syvende største aksjonær etter nedsalget fra storaksjonærene. Aksjen steg 3,6 prosent til 40 kroner.

Equinor klatret 5,7 prosent til 353,70 kroner, mens Aker BP steg 5 prosent til 414,50 kroner.

Bevegelser

På Oslo Børs steg Western Bulk 14 prosent til 48 kroner. Selskapet håver inn penger på børsuroen, og venter sitt beste resultat for første halvår noensinne.

Zwipe meldte mandag kveld at selskapets styre har utnevnt Robert Puskaric som adm. direktør med umiddelbar effekt, og han erstatter dermed André Løvestam. Aksjen falt 12,4 prosent til 13,82 kroner.

Solstad Offshore solgte tirsdag skipet «PSV Normand Corona» i sitt forsøk på å optimalisere flåten og nedbetale gjeld. Aksjen falt 4,6 prosent til 36 kroner.

Øverst på taperlisten finner vi Havyard Group, som falt 49 prosent til 4,44 kroner. Aksjen er tirsdag notert eksklusive utbytte på 0,4 HAV-aksjer pr. aksje.

Havila Shipping falt ytterligere 13 prosent til 19,80 kroner. Aksjen har imidlertid steget voldsomt tidligere i år, og er fortsatt opp over 360 prosent de siste tre månedene.